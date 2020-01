Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrüger

Erfurt/Sömmerda (ots)

In Erfurt und Sömmerda haben gestern Telefontrickbetrüger mit verschiedensten Maschen versucht an das Ersparte von älteren Leuten zu gelangen. Am Telefon stellten sie sich als Kriminalpolizisten, Verwandte oder Mitarbeiter einer Rechtsschutzabteilung vor. Die unbekannten Anrufer hatten es auf Geld abgesehen. Zur Begleichung eines Mahnbescheides, für eine Vorauszahlung oder einen Einkauf wurden verschiedene Geldbeträge gefordert. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Betrugsmaschen herein. (JN)

