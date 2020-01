Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Kosmetiksalon

Erfurt (ots)

Einbrecher richteten in der Nacht zum Mittwoch an den Türen eines Erfurter Schönheitssalons fast 2.000 Euro Sachschaden an. Sie gelangten gewaltsam in die Geschäftsräume und stahlen ca. 100 Euro Bargeld sowie ein Tablet im Wert von 400 Euro. Kurz vor Ladenöffnung wurde der Einbruch durch Mitarbeiter festgestellt. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell