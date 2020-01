LPI-EF: Fahndung nach Straßenbahnschläger

Landespolizeiinspektion Erfurt

Öffentlich fahndet die Erfurter Polizei nach einem unbekannten Mann. Am 04.10.2019 griff er in Erfurt in einer Straßenbahn unvermittelt einen 27-Jährigen an und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß und hatte eine sportliche, kräftige Statur. Er trug eine schwarze Jacke, vermutlich von der Marke "The North Face", eine helle Jeanshose und weiße Turnschuhe. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug in den Ohren Tunnel. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-175) unter Angabe der Vorgangsnummer 255757/19 entgegen. (JN)

