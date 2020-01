Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Baustelle zugelangt

Sömmerda (ots)

Ein Dieb stahl gestern Vormittag auf einer Baustelle in der Karl-Liebknecht-Straße in Sömmerda aus einem Auto einen Rucksack mit Portemonnaie, Ausweisen und Geldkarten. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug offen stehen gelassen, so dass es für den Dieb leicht war an die Beute zu gelangen. Die Tat blieb allerdings nicht unbemerkt. Der Unbekannte wurde gesehen wie er mit einem Fahrrad flüchtete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, konnte ihn jedoch nicht stellen. (CD)

