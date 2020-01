Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über 2,4 Promille

Sömmerda (ots)

Betrunken fuhr ein Fahrradfahrer am Dienstag in Sömmerda in eine Verkehrskontrolle. Der 30-jährige Mann wurde am späten Abend auf der Kölledaer Straße gestoppt. Bei einem Alkoholtest brachte es der Mann auf 2,4 Promille. Der Radfahrer musste zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (CD)

