Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei kam Tätern auf die Spur

Erfurt (ots)

Ein Zeugenhinweis führte Polizeibeamte gestern Vormittag in Erfurt-Melchendorf auf die Spur von Dieben. Jugendliche hatten mehrere hochwertige Fahrräder in den Keller von einem Mehrfamilienhaus getragen. Die vier Jugendlichen, im Alter von 16 und 17 Jahren, wurden in einer Wohnung angetroffen. Die Personengruppe war der Polizei bereits u.a. wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bekannt. Neben dem Fund einer geringen Menge Crystal, stießen die Beamten im Keller auf fünf Fahrräder, wobei eines davon bereits auf der Fahndungsliste der Polizei stand. Da zu bezweifeln war, dass die anderen vier Fahrräder der Personengruppe gehörten, stellten die Beamten diese vorsorglich sicher. Gegen alle Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (CD)

