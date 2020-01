Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fensterscheibe zerstört

Erfurt (ots)

Am Dienstagmittag stattete ein ungebetener Gast einem Supermarkt am Roten Berg einen Besuch ab. Der 31-jährige Mann war in dem Geschäft bereits negativ aufgefallen, sodass gegen ihn Hausverbot vorlag. Mitarbeiter forderten ihn auf den Laden zu verlassen. Der polizeibekannte Mann weigerte sich zunächst. Erst als er seinem Frust freien Lauf gelassen und eine Glasscheibe am Eingang zerstört hatte, entfernte sich der Mann und fuhr mit der Straßenbahn davon. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. (JN)

