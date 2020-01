Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 40.000 Euro

Erfurt (ots)

Ein schrecklicher Anblick bot sich gestern der Mitarbeiterin eines Optikergeschäfts in der Erfurter Altstadt. Zu Arbeitsbeginn stellte sie fest, dass Einbrecher im Laden einen Großteil der Brillen gestohlen hatten. Gewaltsam waren die Täter in der Nacht zum Dienstag in das Geschäft eingebrochen. Sie durchwühlten die Optikerwerkstatt und ließen aus dem Verkaufsraum Brillen im Wert von 40.000 Euro mitgehen. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz, um den Fluchtweg der Täter zu bestimmen. Die Spurensicherung führte vor Ort die Kriminalpolizei durch. Diese hat nun die Ermittlungen im Fall aufgenommen. (JN)

