Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Maschinenbrand

Sömmerda (ots)

Am Montag kam es in einer Firma in Sömmerda zum Brand einer Papiermaschine. Offenbar löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Die Feuerwehr war im Einsatz, so dass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Lediglich Papier in der Maschine war in Brand geraten. An der Arbeitsmaschine selbst entstand kein Schaden. (CD)

