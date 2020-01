Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großes Glück für Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Großes Glück hatte ein 43-jähriger Autofahrer am Montag auf der Bundesstraße 4. Der VW Golf-Fahrer war am Morgen zwischen Straußfurt und Gebesee unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet. Er prallte seitlich mit einem entgegenkommenden 40 Tonnen schweren Lkw zusammen. Beide Fahrer blieben glücklicherweise von Verletzungen verschont. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 3.500 Euro Sachschaden. (CD)

