Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestoppt

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol stand am Montag ein 49-jähriger Autofahrer, der am späten Abend auf der Nordhäuser Straße fuhr. Das Ergebnis beim Alkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Sein Führerschein wurde von den Polizisten beschlagnahmt und die Autoschlüssel sichergestellt. Er musste zur Blutentnahme und erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

