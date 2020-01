Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop aus Transporter gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Firmentransporter wurde in der Nacht zum Montag am Julius-Leber-Ring das Ziel von Unbekannten. Sie zerschlugen die Fahrzeugscheibe und gelangten somit in das Fahrzeug. Die Täter durchsuchten mehrere Sachen und stahlen aus dem Mercedes einen Laptop. Der Nutzer des Fahrzeugs stellte kurz vor 06:00 Uhr fest, dass in sein Fahrzeug eingebrochen wurde. (CD)

