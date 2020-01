Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeitungsstapel angebrannt

Erfurt (ots)

Ein Stapel Zeitungen brannte heute früh in dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses am Alfred-Delp-Ring. Eine Zeugin bemerkte zum Glück noch rechtzeitig den brennenden Haufen und informierte schließlich die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr rückte daraufhin zum Einsatzort aus. Der Brand breitete sich nicht weiter aus, so dass bis auf geringe Verrußungen kein größerer Sachschaden entstand. Vermutlich hatte man den Papierhaufen mutwillig in Brand gesetzt. (CD)

