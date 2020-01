Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei nahm heute Morgen einen 20-jährigen Mann fest, gegen den zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlagen. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung an. Der junge Mann konnte die Strafe von knapp 1.800 Euro nicht aufbringen, so dass er nun für einige Monate hinter Gefängnisgitter muss. (CD)

