Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei Erfurt fahndet nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht am 25.10.2018 und 06.11.2018 aus den Handtaschen von Frauen heimlich Geldbörsen gestohlen zu haben. Jeweils am gleichen Tag begab sich der unbekannte Mann zu einem Geldautomaten am Erfurter Fischmarkt und hob insgesamt knapp 2500 Euro ab. Wer erkennt den Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) unter Angabe der Vorgangsnummer 345384/18 entgegen. (JN)

