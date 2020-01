Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind von Auto erfasst - Zeugen gesucht!

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich heute Nachmittag gegen 14:40 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt ereignet hat. Ein kleiner Junge wollte an der Haltestelle "Schwimmhalle" die Straße überqueren. Er lief vor einem haltenden Bus auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem herannahenden Auto erfasst, welches hinter dem Bus gefahren kam. Der Junge überschlug sich auf der Motorhaube des Autos und äußerte nach dem Unfall unverletzt zu sein. Kurz darauf lief der Junge weg, so dass seine Personalien nicht bekannt wurden. Die Polizei sucht den Jungen, der an dem Unfall beteiligt war und dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

