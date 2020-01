Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Grundstück

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf Gartengerätschaften waren Diebe aus, die in eine Scheune bei Backleben eingebrochen sind. Sie suchten am vergangenen Wochenende das Grundstück auf und entwendeten einen Rasenmäher, eine Schubkarre und einen Heurechen. Dabei verursachten sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (CD)

