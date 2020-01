Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hungrige Diebe

Sömmerda (ots)

Mit reichlich Appetit muss ein Einbrecher am Wochenende in ein Gebäude in Sömmerda eingebrochen sein. Türen zu einem Restaurant und einer Fleischerei wurden aufgebrochen. In der Gaststätte bediente sich der Dieb an Getränken aus dem Lager. Was der Langfinger in der Fleischerei fand, war offenbar ganz nach seinem Geschmack. Der Einbrecher lies unbemerkt Wurstwaren im Wert von 400 Euro mitgehen. (JN)

