Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Quad gegen Laterne gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf glatter Straße ist ein Quad-Fahrer am Samstag in Kölleda ins Rutschen gekommen. Der 61-Jährige war spätabends auf der Eugen-Richter-Straße in Richtung Kiebitzhöhe unterwegs, als das Quad von der Straße abkam und gegen einen Laternenpfahl rutschte. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell