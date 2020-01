Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol getrunken

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol rollte der 34-jährige Fahrer eines E-Scooters am Samstag in eine Verkehrskontrolle. Er wurde gegen 02:30 Uhr auf der Schlachthofstraße angehalten. Als er in das Alkoholmessgerät blies, zeigte die Messung über 0,7 Promille an. Der Mann bekam eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. (CD)

