Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bikes aus Kellern gestohlen

Erfurt (ots)

Insgesamt neun Keller wurden in der Nacht zum Samstag in der Ottostraße aufgebrochen. Die Diebe gelangten an ein weißes Mountainbike "Haibike" Modell Big Curve und drei Fahrradjacken im Gesamtwert von 2.000 Euro. Wiederum auf ein E-Bike hatten es Diebe in der Wilhelm-Külz-Straße abgesehen. Das schwarze Rad der Marke "Flyer", im Wert von 2.500 Euro, muss in den vergangenen Wochen verschwunden sein. Die Eigentümerin stellte den Diebstahl erst fest. (CD)

