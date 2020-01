Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen sichergestellt

Erfurt (ots)

Am Wochenende griffen Polizeibeamte in Sömmerda gleich mehrere Personen mit Drogen auf. Die Männer im Alter von 18 bis 36 Jahren und eine 21-Jährige, hatten kleine Mengen verschiedenster Betäubungsmittel bei sich. Die Drogen wurden u.a. in Ärmeltaschen, Jacken oder Zigarettenschachteln versteckt. Ein 18-Jähriger versuchte erfolglos seinen Joint los zu werden. Er warf ihn über einen Gartenzaun, wurde aber von der Polizei dabei erwischt. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (JN)

