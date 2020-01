Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen zu Fahrzeugeinbruch gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen wurde eine Anwohnerin der Veilchenstraße durch laute Geräusche vor dem Haus unsanft aus dem Schlaf gerissen. Eine dunkel gekleidete Person hatte die Heckscheibe eines abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und entfernte sich kurz darauf in Richtung Amploniusweg. Die sofortige polizeiliche Absuche führte jedoch nicht zur Feststellung der Person. Der im Anschluss eingesetzte Fährtensuchhund konnte den Weg des Täters noch bis in die Mühlhäuser Straße weiterverfolgen, danach verlor sich jedoch die Spur. Aus dem angegriffenen Firmenwagen hatte der unbekannte Täter Werkzeug, darunter ein Akku-Setzgerät der Marke Hilti, im Gesamtwert von ca. 1.380 Euro entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord zu melden. (RM/NJ)

