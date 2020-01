Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Großrudestedt (ots)

In der Nacht vom Freitag (24.01.20), 19:30 Uhr zum Samstag (25.01.20), 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf das Baustellengelände in der Alperstedter Straße. Von der Baustelle entwendeten die Täter mehrere Rollen Maschendrahtzaun, Spanndraht und eine größere Anzahl an Zaunpfosten. Durch den Betreiber der Baustelle wurde der Beuteschaden mit ca. 4000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere Feststellungen zu einem möglichen Transportfahrzeug, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.(FS)

