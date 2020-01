Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbarer Bekannter

Erfurt (ots)

Ein der Polizei aus den letzten Wochen bereits bestens bekannter Mann trieb auch am Freitag wieder sein Unwesen in Erfurt. Der 31-Jährige fiel zunächst durch aggressives Verhalten auf und weigerte sich folgend, die Räumlichkeiten eines Blutspendezentrums zu verlassen. Als Zeugen die Polizei riefen, entfernte sich der Mann, jedoch nicht ohne erneut Aufmerksamkeit zu erregen: Er löste im Gebäude Feueralarm aus. Durch dieses unüberlegte Verhalten kamen daraufhin beide Löschzüge der Erfurter Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung brachte Erfolg, der Mann konnte kurz darauf im Nahbereich gefasst werden. Auch in der polizeilichen Kontrolle stach der 31-Jährige mit aggressivem Auftreten negativ hervor. Er bedrohte die Polizeibeamten und versuchte, seine Durchsuchung zu verhindern. Diese wurde schließlich unter Zwang umgesetzt und führte dazu, dass mehrere Gegenstände aufgefunden wurden, die ihm nicht gehörten und folglich sichergestellt wurden. Zur Unterbindung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Erfurter zunächst in Gewahrsam, letztendlich wurde der Delinquent jedoch auf Grund seines auffälligen Verhaltens in psychiatrische Behandlung gegeben. Ihn erwarten Anzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (CP/NJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell