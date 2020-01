Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus an Schule

Erfurt - Krämpfervorstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag kam es in einer Schule in der Halleschen Straße erneut zu einem Fall von Vandalismus. Im Erdgeschoss des Schulgebäudes wurden durch Unbekannte zwei Fensterscheiben zerstört. Am 12. Januar kam es bereits zu einem ähnlichen Vorfall, als eine Gruppe Jugendlicher in das Schulhaus eingedrungen war und Sachschäden verursacht hatten. Zeugen, die im eingangs genannten Zeitraum etwas festgestellt haben, wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Telefonnummer 0361/74430. (M.C.)

