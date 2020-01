Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentnerin bei Unfall verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 73-jährige Autofahrerin wurde heute Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 86 im Landkreis Sömmerda verletzt. Sie kam aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Daihatsu in einer Kurve zwischen Günstedt und Weißensee von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Die Rentnerin wurde in die Klinik nach Erfurt gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro Die Unfallstelle war nach etwa einer Stunde wieder beräumt. (CD)

