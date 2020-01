Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flüchtiger Pkw nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag auf der Binderslebener Landstraße erlitten. Der 42Jährige wollte gegen 06:45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Zentrum fahren, als er auf der Höhe "Am Kreuzchen" hinter sich einen herannahenden Pkw bemerkte. Der unbekannte Pkw holte den Radfahrer ein und geriet dabei auf den Radstreifen, so dass der Radfahrer ausweichen und stark abbremsen musste. Hierbei stürzte der 42-Jährige und verletzte sich. Der unbekannte Pkw fuhr ohne Anzuhalten weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 19637 zu melden. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell