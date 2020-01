Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter gestohlen

Sömmerda (ots)

Die Polizei fahndet nach einem weißen Mercedes Sprinter, der von einem Firmengelände in Sömmerda gestohlen wurde. Der Transporter mit Wiesbadener Kennzeichen (WI) parkte im Bereich Am Unterwege. Der Diebstahl fiel am Montag auf. Möglicherweise verschwand der Wagen bereits schon einige Tage zuvor. (CD)

