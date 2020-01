Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher Radfahrer leicht verletzt

Sömmerda (ots)

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer übersah am Dienstagmorgen in Sömmerda eine Autofahrerin. Er kam vom Radweg gefahren, um die Karl-Marx-Straße zu überqueren. In dem Moment kam das Auto vom Stadtring gefahren. Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. (CD)

