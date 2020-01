Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Passanten bedroht

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen späten Nachmittag zu einem Einkaufscenter in der Hermsdorfer Straße gerufen, weil dort ein Mann mehrere Passanten mit einer Gartenschere bedrohte. Die Polizisten waren nur innerhalb weniger Minuten vor Ort und konnten dem 57-Jährigen unter Kontrolle bringen. Er hatte u.a. zwei Gartenscheren aber auch Teppichmesser dabei, die er vorher vermutlich in einem Baumarkt gestohlen hatte. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Der gleiche Mann war bereits am Vormittag in einem Discounter in der Altstadt beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt worden. Bei der Durchsuchung seiner Taschen stellte man neben den gestohlenen Lebensmitteln ebenfalls Messer sicher. Er erhielt in beiden Fällen eine Anzeige. Der 57-Jährige ist bei der Polizei wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bekannt. (CD)

