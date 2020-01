Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw-Fahrer bestohlen

Sömmerda (ots)

Dreiste Langfinger schlugen am Dienstag in Sömmerda zu. Sie stahlen das Portemonnaie und Handy eines Lkw-Fahrers, der am Mittag im Bereich Lange Straße mit dem Entladen seines Lkw beschäftigt war. Der 57-Jährige hatte den Lkw nur für einen kurzen Moment unbeobachtet stehen gelassen. Während er weg war, müssen die Diebe durch die Beifahrertür in das Fahrzeug gelangt sein und die Sachen gestohlen haben. Neben 20 Euro Bargeld befanden sich sämtliche Ausweise des Geschädigten in dem Portemonnaie. (CD)

