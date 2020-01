Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von fast 200 Kilogramm Kupferrohren

Erfurt (ots)

Fast 200 Kilogramm Kupferrohre, etliche Sägen, Bohrhammer und auch einen Laptop stahlen unbekannte Diebe bei dem Einbruch in eine Firma in der Schwerborner Straße. Die Einbrecher kamen in der Nacht zum Dienstag auf das Gelände und brachen Türen zu Werkstatt- und Lagerräumen auf. Zum Abtransport hatten sie vermutlich ein Fahrzeug bereitgestellt. Der Beutewert wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der Nacht zum Dienstag Fahrzeuge oder auch Personen in der Schwerborner Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 17566 entgegen. (CD)

