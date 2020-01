Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verschwanden mit Tresor

Erfurt (ots)

Auf Einbruchstour waren unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in der Mainzer Straße. Zunächst versuchten sie die Tür von einem Geschäft aufzubrechen, bekamen sie aber nicht auf. Bei einem zweiten Geschäft hatten die Täter Erfolg. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten an einen Tresor, in dem sich rund 300 Euro Bargeld befanden. Ihr Einbruchswerkzeug ließen sie am Tatort zurück. Nachdem der Einbruch bekannt wurde, kamen die Kripo und auch ein Fährtenhund zum Einsatz. (CD)

