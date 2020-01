Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Drogenrausch

Sömmerda (ots)

Im Rausch von Drogen befand sich eine 25-jährige Autofahrerin, die heute früh von Polizeibeamten in SömImmerda angehalten wurde. Sie fuhr am Stadtring in die Verkehrskontrolle. Der Drogenvortest bestätigte die Vermutung der Beamten, dass sie unter der Einwirkung von Drogen stand. Sie musste sich der Blutentnahme unterziehen und erhielt von der Polizei eine Anzeige. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell