Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradkombi und Helm weg

Landkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt stahlen Diebe aus einer Garage eine Motorradkombi und einen Helm im Wert von ca. 400 Euro. Die Eigentümerin war seit mehreren Wochen nicht in ihrer Garage und musste am Wochenende feststellen, dass in ihre Garage eingebrochen wurde. Der Schaden an ihrem Garagentor war eher gering. (CD)

