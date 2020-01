Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeugdiebe waren in Erfurt-Hochstedt

Erfurt (ots)

Verschiedenes Werkzeug verschwand am vergangenen Wochenende von einer Baustelle im Erfurter Ortsteil Hochstedt. Das Werkzeug im Wert von fast 8.000 Euro lagerte in einem Container, dessen massive Tür die Diebe aufbrachen. Am Montagmorgen fiel auf, dass der Container aufgebrochen war. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell