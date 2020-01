Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhaltung hatte für Autofahrer Folgen

Erfurt (ots)

Für einen 35-jährigen Autofahrer hatte die Begegnung mit der Polizei am Montagmorgen unangenehme Folgen. Der Autofahrer wurde im Ortsteil Schwerborn von den Beamten angehalten. Sie stellten fest, dass der Mann nicht nur unter der Einwirkung von Drogen stand, sondern auch keine Fahrerlaubnis besaß. Weiterhin waren an den Kennzeichen seines Wagens Unstimmigkeiten zu erkennen, so dass deren Sicherstellung erfolgte. Der 35-Jährige, der der Polizei bereits wegen Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikten bekannt ist, musste sich der Blutentnahme unterziehen. Er musste mehrere Anzeigen in Kauf nehmen. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell