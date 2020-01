Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer auf Radweg zusammengeprallt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen haben sich zwei Radfahrer am Montagmittag auf einem Radweg zugezogen. Beide Radfahrer begegneten sich an einer Engstelle unter der Brücke Talstraße und versuchten, sich gegenseitig auszuweichen. Jedoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrräder, wobei der 34-Jährige und 12-jährige Fahrradfahrer verletzt wurden. Beide mussten in die Klinik. (CD)

