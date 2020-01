Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit drei Verletzten

Erfurt (ots)

Beim Linksabbiegen hat ein 18-jähriger Seat-Fahrer am Montagmorgen die Vorfahrt von einem entgegenkommenden Auto nicht beachtet. Der junge Autofahrer wollte von der Bunsenstraße kommend, in die Schwerborner Straße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Hyundai, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 18-jährige, seine Beifahrerin und der 50-jährige Hyundai-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden in die Klinik gebracht. Beide Autos wurden durch den Abschleppdienst geborgen. (CD)

