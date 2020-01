Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksame Spaziergängerin

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Spaziergängerin wurde am Sonntag an der Kiesgrube in Nöda auf eine herrenlose Tasche aufmerksam. In der Tasche befanden sich die Dokumente einer Frau aus Erfurt. Sie informierte die Polizei, die der Sache nachging und feststellte, dass die Dokumente in Fahndung standen. Man hatte diese zu Jahresanfang aus deren Auto gestohlen. Die Sachen wurden von der Polizei sichergestellt. (CD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell