Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Licht aufgefallen

Erfurt (ots)

Ohne das Abblendlicht eingeschaltet zu haben, parkte eine Autofahrerin am späten Sonntagabend in der Leipziger Straße vor den Augen einer Funkstreifenwagenbesatzung aus. Die Polizisten hielten die 39-jährige Fahrerin kurz darauf an und stellten fest, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Das Ergebnis beim Alkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Es wurde Anzeige gegen die 39-Jährige erstattet. (CD)

