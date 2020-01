Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer hinter Gefängnisgitter gebracht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei hat am Sonntag einen 40-Jährigen Mann hinter Gitter gebracht. Der Mann wurde am frühen Morgen bei einer Verkehrskontrolle mit einem Fahrrad angehalten. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Diebstahls vorlag. Er wurde aufgrund der vorliegenden Freiheitsstrafe von mehreren Monaten noch am gleichen Tag in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (CD)

