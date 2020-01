Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalen am Werk

Erfurt (ots)

Vandalen waren am vergangenen Wochenende in der Mainzer Straße am Werk. Sie beschädigten an mindestens sieben Autos die Außenspiegel, zerkratzten den Lack und verursachten bei einem Auto in der Motorhaube eine Delle. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (CD)

