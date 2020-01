Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher suchte das Weite

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher hat am Samstagabend in der Mittelhäuser Straße schnell das Weite gesucht. Er wollte gerade mit einem Schraubenzieher die Tür von einem Mehrfamilienhaus aufhebeln, als ein Zeuge auf ihn aufmerksam und von diesem angesprochen wurde. Der Täter ergriff kurzerhand die Flucht in Richtung Magdeburger Allee. Er war ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkel bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Die sofortig eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher verlief ohne Erfolg. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell