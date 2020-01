Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer leicht verletzt

Erfurt (ots)

Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag. Er wollte vom Fußweg der Lowetscher Straße auf die Straße fahren. Vermutlich achtete er hierbei nicht auf den fließenden Fahrzeugverkehr. Eine herannahende 63-jährige Opel-Fahrerin versuchte dem Radfahrer auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass es zum Unfall kam. Der verletzte Radfahrer musste in die Klinik gebracht werden. (CD)

