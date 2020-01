Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Unfall geflüchtet

Erfurt (ots)

Eine große Delle hat ein Fahrzeug am Samstag an einem Peugeot hinterlassen, der im Erfurter Rieth, Bereich Kasseler Straße, parkte. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 10:30 Uhr vor einem Wohnhaus einen roten Toyota, der das parkende Auto rammte. Der Fahrer fuhr danach ohne Anzuhalten in Richtung Mainzer Straße davon. Der 32-jährige Geschädigte erstattete deshalb Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und möglicherweise Angaben zu dem gesuchten roten Auto machen können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 15329. (CD)

