Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe kamen am Tage

Erfurt (ots)

Diebe suchten am Sonntag den Keller eines 69-Jährigen heim. Die Diebe brachen mitten am Tag in den Keller am Boyneburgufer ein und stahlen ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon Modell SLX 9.9 EX im Wert von mindestens 2.000 Euro. Der Diebstahl fiel am späten Nachmittag auf. (CD)

