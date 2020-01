Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blitzer in Erfurt beschmiert

Erfurt (ots)

Samstagmorgen wurde durch mehrere Autofahrer mitgeteilt, dass die Blitzersäule in der Bunsenstraße in Erfurt beschmiert wurde. Mit Sprühfarbe hatten Unbekannte die gesamte Säule ringsherum beschmiert und somit Geschwindigkeitsmessungen unmöglich gemacht. Noch am Vormittag konnte die Funktion des Gerätes durch Mitarbeiter der Stadt wieder hergestellt werden. Es kommt immer wieder vor, dass die Blitzersäulen in der Stadt beschmiert werden, so wurde auch dieser Blitzer bereits mehrfach das Ziel von Sachbeschädigungen. (TL)

