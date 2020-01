Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall bei Andisleben

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Samstag fuhr ein 25jähriger Audifahrer in den Vormittagsstunden von Andisleben in Richtung Gebesee auf der B4. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er auf gerader Strecke in die rechte Leitplanke. Danach konnte er seinen Audi wieder auf die Straße bugsieren und gefahrlos anhalten. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 7500 EU. Ohne Leitplanke hätte der Fahrfehler womögliche schlimmere Folgen für den 25jährigen gehabt. So überstand er den Unfall unverletzt.

